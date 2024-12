Potrebbe esserci una cattiva notizia per la Flavioni in vista della nuova stagione. Dopo anni di Serie A2, la società della presidentessa Eleonora Gorla ha deciso di fare una scelta non semplice e di non far ancora parte della cadetteria. Infatti la Figh ha deciso di creare una nuova categoria dal basso, la Serie B, dove ci saranno proprio le gialloblu. Una scelta che è stata fatta per permettere le prosecuzione delle attività sportive, messe a repentaglio dalle tanti nubi sulla vicenda del PalaGrammatico, per il quale ci sarà ancora da aspettare diverso tempo, cosa che non permette alla dirigenza di poter mettere in piedi dei progetti a lungo raggio, anche per gli spazi non particolarmente numerosi al PalaSport Insolera-Tamagnini. La squadra allenata da Patrizio Pacifico, che sarà ancora al timone della squadra nonostante l’impegno come delegato allo Sport, che si aggiunge alle tante collaborazioni che il tecnico ha in giro per l’Italia della pallamano, potrebbe dover fare i conti con una pesante assenza. Infatti Federica Ferretti, capitano da qualche anno, dovrebbe trasferirsi a Roma e quindi questo aspetto non garantirebbe la sua presenza in squadra anche per la prossima stagione. Al momento poche novità, Ferretti in forse perché dovrebbe trasferirsi a Roma, zona dove gravita da anni il suo fidanzato, il pallanuotista Leonardo Checchini, che lo scorso luglio si è legato all’Anzio, con cui giocherà nel campionato di Serie A2. Tornando alla pallamano, la preparazione atletica della Flavioni prenderà il via lunedì 26 agosto o lunedì 2 settembre, in base alle disponibilità del PalaSport Insolera-Tamagnini.

