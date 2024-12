Grande prova della giovane civitavecchiese Flavia di Cicco che vince domenica scorsa, a Stettino, la medaglia d'oro nella “Polish Open Cup” nella specialità kata Juniores.

L’emergente atleta, ennesimo prodotto della scuola Meiji Kan di via Terme di Traiano, ha sbaragliato il campo delle pur brave atlete presenti in Polonia, superando per 4 a 1 in finale anche l’ottima atleta tedesca giunta seconda.

Alla “Polish Open Cup” erano presenti oltre 500 atleti giunti da 17 paesi da tutto il mondo.

Flavia di Cicco, 17 anni di età, era la mascotte della rappresentativa Regionale FIK che, guidata dal maestro Stefano Pucci come capo delegazione e dal tecnico maestro Vitantonio Affatati, ha ben figurato conquistando anche altre tre medaglie nelle classi Seniores.

«Questa è stata la mia prima gara internazionale - ha dichiarato la karateca Flavia di Cicco - e sono felicissima del risultato ottenuto ; all'inizio ero un poco emozionata ma poi ho preso contezza delle mie capacità e sono riuscita a vincere».

«Flavia è una atleta molto seria e costante negli allenamenti - ha concluso il maestro Stefano Pucci - e noi, coscienti delle sue possibilità, le abbiamo dato la possibilità di fare questa esperienza internazionale che sarà altamente formativa sia come atleta che come donna».

