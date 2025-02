CIVITA CASTELLANA – Con il pareggio di Orvieto arriva a tre giornate la mini serie positiva della Flaminia Calcio in questo estremo tentativo di centrare la “salvezza” in serie D in un finale di stagione dove i rossoblu non devono assolutamente perdere colpi. Da un confronto equilibrato, nervoso e spigoloso è uscito fuori un 1-1 con un pizzico di rammarico per la compagine di mister Nofri che era passata in vantaggio con una rete del solito Tascini,Vquesta volta su calcio di rigore e che è stata raggiunta su un mischione dove il capitano degli umbri Ricci ha trovato il pertugio giusto per battere Nespola. Nella ripresa entrambe le compagini hanno cercato il successo ma il risultato non è più cambiato. Un puto che anche alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi che lascia inalterata la zona caldissima della graduatoria che dal dodicesimo posto (il primo della griglia play out) è la seguente quando mancano soltanto 9 giornate al termine a 31 punti tre formazioni: Sangiovannese, San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi con quest’ultima al momento messa peggio negli scontri diretti con le rivali e poi a scendere, Figline 29; Terranuova Traiana 25; Flaminia e Sporting Trestina 23; Fezzanese 18. Ora il pensIero dei rossoblù è rivolto alla delicatissima gara casalinga contro il fanalino di coda Fezzanese (in serie positiva da 5 turni con 4 pareggi e una vittoria) che nonostante l’ultimissimo posto in solitudine sta lottando con tutte le sue forze e domenica ha avuto la forza di imporre il pari per 0-0 alla Fulgens Foligno, seconda in classifica. Per il Carnevale civitonico anche questo match sarà giocato nell’anticipo del sabato al Madami.