RICCARDO GIOVANNETTI

Sfida dalle mille emozioni al Comunale di Monastir, dove termina 2 a 2 il match tra i locali di mister Angheleddu e la Flaminia di mister Nofri Onofri. Un punto a testa al termine di una gara dai due volti: primo tempo di marca sarda, secondo dominato dagli ospiti. I sardi partono forte e al 15’ sbloccano subito il risultato: Corcione calcia una punizione tagliata sul secondo palo, dove Porru anticipa tutti e di testa batte Falocco, siglando l’1 a 0. La Flaminia reagisce subito: al 19’ Sirbu riceve in area e gira in porta, ma la sfera si stampa sull’esterno della rete. Gli ospiti alzano il baricentro e al 23’ sfiorano il pareggio con un colpo di testa dello stesso Sirbu su cross di Casoli, finito di poco fuori. La squadra di casa non si lascia intimorire e al 39’ trova il raddoppio: Ardau inventa una splendida verticalizzazione per Conti che entra in area e supera il portiere, ma viene atterrato. L’arbitro assegna il rigore e Aloia dal dischetto non sbaglia, spiazzando Falocco per il 2 a 0. Il Monastir sembra in pieno controllo e va ancora vicino al tris poco dopo, con Pinna che serve nuovamente Aloia, il quale non riesce però a trovare la zampata decisiva. Nella ripresa cambia l’inerzia del match: la Flaminia rientra in campo con determinazione e al 52’ riapre la gara. Da un traversone proveniente dalla destra, Lisari si inserisce sul secondo palo e insacca, riportando i rossoblù in partita. La risposta del Monastir arriva subito dopo con Pisano, che sfonda sulla corsia mancina e serve Masia, il cui colpo di testa in tuffo sfiora il palo. La Flaminia non si arrende e continua a spingere: al 66’ Casoli mette un pallone invitante per Sirbu, che controlla e calcia alto di poco. Dall’altra parte, Ardau prova a riaccendere i suoi con una percussione centrale e scarico per Piro, ma il suo tiro rasoterra viene bloccato da Falocco. Al 79’ occasione nitida anche per i laziali con Malaccari, che entra in area da destra e conclude di potenza, trovando l’opposizione di Fusco. Quando tutto sembrava indirizzato verso la vittoria dei padroni di casa, la Flaminia trova il pareggio all’87’: ancora Casoli, impeccabile nei tempi d’inserimento, svetta di testa sul secondo palo e batte Fusco, firmando il 2 a 2. In pieno recupero, i rossoblù sfiorano addirittura il colpaccio con Lisari, che impatta di testa su un cross dalla sinistra ma manda la palla fuori di un soffio. Al triplice fischio è, dunque, 2 a 2, lasciando più di un rimpianto al Monastir per il doppio vantaggio sfumato, ma anche la soddisfazione alla Flaminia per una rimonta costruita con grinta e personalità.

