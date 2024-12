CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Civita Castellana è lieta di annunciare l’arrivo di Giacomo Casoli. Un innesto di assoluto spessore per la società di via Enrico Minio che si assicura le prestazioni sportive di un giocatore di grande esperienza. Il centrocampista, classe 1988, è cresciuto nel settore giovanile del Gubbio e ha esordito in prima squadra nel 2005. Successivamente, si è trasferito alla Fiorentina, dove perse la finale dello scudetto Primavera contro l’Inter di Mario Balotelli. La sua carriera è contraddistinta da tanti club importanti, come Cassino, Spezia, Pro Vercelli, Cremonese, Como, Matera, Empoli, Catanzaro e Casertana. Con oltre 500 presenze nei professionisti tra Serie C e Serie B, il giocatore eugubino può dare un contributo decisivo alla squadra. Casoli ha già conosciuto la dirigenza e da oggi è a disposizione di Mister Federico Nofri Onofri.

