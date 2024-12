Girone E della serie D all’ultima giornata del girone di andata prima di tirare il fiato con la sosta del prossimo 29 dicembre. Domani alle 14,30 al Madami di Civita Castellana la Flaminia ospita il San Donato Tavarnelle in quella che diventerà una gara di fondamentale importanza per la squadra civitonica di mister Abate. I rossoblu necessitano senza se e senza ma dei tre punti per migliorare l’anemica classifica che li vede ormai da tempo al penultimo posto ed evitare che continuino ad allungare le formazioni che la precedono. Tra l’altro battere il San Donato Tavarnelle è importantissimo anche per lasciare nel “calderone” della zona caldissima della classifica la stessa compagine toscana. Mister Abate in settimana ha lavorato sodo per cercare di porre in atto dei correttivi a quelli che sembrano essere i limiti che finiscono sempre per penalizzare i rossoblu. Il match odierno è diretto dal fischietto Salvatore Fresu di Sassarri, collaboratori Carmine Rufriano di Maniago e Riccardo Lendaro di Pordenone. Flaminia che cercherà anche di conquistare questa prima benedetta vittoria a domicilio dopo tutti i tentativi andati a vuoto per Ciaganda e compagni in questa stagione tra le gare di campionato, otto (5 sconfitte e e tre pareggi) ed il pari in Coppa contro il Guidonia Montecelio. Il programma completo dell’ultima giornata del girone di andata è il seguente: Domani alle 14,30 Aquila Montevarchi-Ostia Mare, Flaminia-San Donato Tavarnelle, Ghiviborgo-Fezzanese, Orvietana-Sporting Cub Trestina, Poggibonsi-Fulgens Foligno, Siena-Grosseto, Terranuova Traiana-Sangiovannese. Alle 16 la capolista Livorno ospiterà il Figline.