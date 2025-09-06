Inizia il viaggio della Flaminia Calcio nel girone G del campionato di Serie D 2025/2026. Domani alle ore 15 al “Cecconi” di Monterotondo Scalo la compagine allenata da mister Nofri si confronta contro il Real Monterotondo, avversaria già affrontata la scorso 24 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia e contro la quale i viterbesi si imposero per 2-1 con le reti di Tascini e Polidori. Anche quindici giorni fa si giocò sul campo degli eretini. Flaminia concentrata che vuole mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa patita sette giorni fa nel match perso ai calci di rigore al “Madami” contro il Valmontone. Nofri ha caricato al massimo i suoi ragazzi confidando in una partenza positiva. Questa la possibile formazione che verrà schierata: Torrielli,Lisari, Zanchi, Falilo, Riccozzi, Bonugli, Casoli, Massari, Tascini, Sirbu e Polidori. Direzione della gara affidata al signor Salvatore Montevergine delle sezione di Ragusa, assistenti Federico Amelii di Teramo e Marco Polichetti di Salerno. Il quadro completo della prima giornata di andata nel girone G è il seguente: oggi alle ore 15 Albalonga-Olbia, Calcio Budoni-Monastir Cagliari, Cassino-Ischia, Montespaccato-Scafatese che si giocherà al “Martoni” di Monterosi stante l’indisponibiità del campo dei romani, Palmese-Anzio, Real Monterotondo-Flaminia Calcio, Valmontone-Atletico Lodigiani. Alle ore 15.30 Nocerina-Trastevere e alle ore 16.30 Sarrabus Ogliastra-Sassari Calcio Latte Dolce.

©RIPRODUZIONE RISERVATA