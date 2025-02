È sempre profondo rosso in casa Flaminia Calcio. I rossoblu si leccano le ferite dell’ennesima sconfitta stagionale (la dodicesima), la settima tra le mura amiche dove incredibile ma vero la Flaminia non ha mai vinto raccogliendo soltanto 4 punti sui 33 avuti a disposizione. Oltre ai limiti tecnici evidenziati dal percorso in campionato c’è da dire che la compagine ora allenata da Nofri Onofri i guai se li va anche a cercare come dimostra l’espulsione rimediata dall’esperto difensore Lisari (bruttissimo fallo su Pino) che ha costretto i viterbesi a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Non c’è stata la reazione al ritorno di mister Nofri con la Flaminia che ha proseguito il trend delle ultime sfide con tre soli punti conquistati nelle ultime nove gare. E la classifica piange sempre di più e tra l’altro la Fezzanese, ultima e la Flaminia penultima si è portata a un solo punto da Nespola e compagni. Playout che distano a cinque lunghezze, salvezza diretta a ben 12 e va tenuto conto anche il gap dei nove punti tra le concorrenti ai playout che qualora ci fossero annullerebbero gli spareggi salvezza previsti tra tredicesima e sedicesima e 14esima contro 15esima. Domenica trasferta in terra lucchese contro il Ghiviborgo, sesto in classifica e che domenica ha recuperato un buon pari nella trasferta contro l’Orvietana dove sotto di due reti ha avuto la forza di recuperare il 2-2.

