La Flaminia Civita Castellana ufficializza l’acquisto di Andrea De Fazio. Nato a Vibo Valentia, il portiere, classe 2004, vanta già un campionato vinto con la Pianese. Il giovane figlio d’arte (il papà Gianfranco ha giocato per anni tra i pali nei Dilettanti in Calabria) è cresciuto nel settore giovanile della Vibonese e ha indossato anche la maglia del Riccione United. Un grande colpo per il direttore sportivo Scardala che si è assicurato uno dei migliori portieri del girone E della scorsa stagione. In questi giorni l’estremo difensore è entrato in contatto con Paolo Gobattoni e si è detto entusiasta dei metodi di allenamento proposti dal preparatore dei portieri rossoblu.

