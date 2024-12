In pieno calciomercato la Flaminia Civita Castellana che tra conferme e nuovi arrivi vede molto attivo il club del presidente Bravini. La Flaminia Civita Castellana è lieta di annunciare l’arrivo di Nicola Malaccari, centrocampista classe 1992. Nato a Jesi, Malaccari vanta oltre 340 partite tra i professionisti con le maglie di Gubbio, Brindisi, Avellino, Savoia, Paganese, Rimini e Fermana. Un grande colpo per il direttore sportivo Stefano Scardala che va a potenziare il centrocampo, confermando le ambizioni della società rossoblu. Il calciatore, che ha già conosciuto i vertici della società e visitato le strutture di Via Enrico Minio, si è detto entusiasta e pronto per questa nuova avventura.

Il centrocampista classe 1992 Nicola Malaccari

Lorenzo Penchini rinnova il contratto con la Flaminia Civita Castellana. Altra notizia ufficiale di queste ultime 48 ore è che il terzino destro, classe 2005, arrivato in prestito lo scorso anno dalla Fiorentina, ha deciso di restare nel viterbese per continuare il suo percorso calcistico. Al suo primo campionato con i grandi, Lorenzo si è distinto per le sue qualità fisiche e tecniche, tanto da convincere il presidente Bravini e mister Nofri a puntare fortemente su di lui. La scorsa stagione il giovane talento ha collezionato 24 presenze e segnato una rete nel 3-0 contro il Nuova Florida. Il difensore perugino è pronto al suo secondo anno con i rossoblu e, in questi giorni, ha espresso tutta la sua voglia di tornare presto in campo al cospetto di mister Federico Nofri che lo considera, ormai, un elemento fondamentale nella sua rosa. Si continua lavorare per andare ad allestire un organico in grado di alzare l’asticella per la prossima stagione a prescindere dal girone in cui verrà inserita.

