Prima domenica calcistica di dicembre per i team della Flaminia Calcio e della Favl Cimini Viterbo nei rispettivi impegni di serie D ed Eccellenza giunti rispettivamente alla quattordicesima e quindicesima giornata.

Serie D – Oggi alle 14,30 per la sin qui deludente Flaminia Calcio (tredicesimo posto in classifica con soli 14 punti, 12 dei quali ottenuti nelle gare interne) c’è il match al Madami contro la formazione della Romana allenata con ottimo profitto da mister D’Antonio subentrato a campionato iniziato e che ha portato il team di Settebagni sino al sesto posto a 19 punti a ridosso dei play off. Da parte della dirigenza della Flaminia è stata accordata per l’ennesima volta la fiducia al tecnico Nofri ma la sensazione è che siamo ad una sorta di prova d’appello visto che le aspettative d’inizio stagione erano ben diverse e non possono essere gli infortuni una valida scusante ad un andamento sin qui davvero al di sotto delle aspettative. Il programma completo della giornata nel girone G che vede in vetta la Cavese con 3 punti sui sardi dell’Ogliatra è il seguente: oggi ore 14 Budoni-San Marzano, Nocerina-Atletico Uri. Ore 14,30 Sarrabus-Anzio, Cavese-Boreale, Flaminia-Romana Fc, Gladiatori-Ischia, Nuova Florida-Cassino, Ostia Mare-Sassari Calcio Latte, Trastevere-Cynthia Albalonga.

Eccellenza – Dopo le note, polemiche e quasi stancanti vicende legate allo stadio Rocchi in casa Favl Cimini si torna a parlare di calcio ed oggi alle 11 delicata trasferta per i gialloblu del tecnico Castagnari sul campo della W3 Maccarese, terza forza del girone a 26 punti con 4 lunghezze di ritardo dalla capolista Pomezia. In casa Favl Cimini nelle ultime ore è stata ufficializzate la partenza del centrocampista classe 2003 Leonardo Fimiani approdato al Ronciglione United. Possibile per il match odierno alle 11 qualche variante nella formazione con la Favl Viterbo che prova a sfatare quel tabù trasferta dove sinora ha raccolto soltanto 3 punti in 4 gare. Castagnari ancora alla ricerca della prima vittoria da quando è arrivato a sostituire Nardecchia. Il quadro della giornata è il seguente: oggi ore 11 Academy Ladispoli-Villalba, Aranova-Pescatori Ostia, Audace 1919-Aurelia Antica Aurelio, Montespaccato-Romulea, Valmontone-Luiss, W3 Maccarese-Favl Cimini Viterbo. Ore 11,15 Campus Eur-Astrea. Ore 14,30 Civitavecchia-Pomezia e Rieti-Citizen Academy.

Al. Giu. Vir.