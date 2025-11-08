Squadre in campo per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie D, girone G. Va in cerca dei tre punti la Flaminia di mister Nofri che domani alle 14,30 ospita al Madami l’Anzio. Si torna quindi a giocare un derby regionale con i rossoblù che cercano la vittoria assente dallo scorso 12 ottobre con il largo successo casalingo per 4-0 contro i campani dell’Ischia Calcio. Mister Nofri per il match odierno ha recuperato diversi effettivi rispetto alla compagine rimaneggiata che sette giorni fa ha ottenuto un buon punto in Sardegna contro il Monastir. Un successo è importante anche per allontanarsi dalla scomoda posizione dei play out. Il programma completo di questa undicesima giornata è il seguente: si gioca stasera Real Monterotondo-Calcio Budoni. Domenica alle 14 Sarrabus Ogliastra-Montespaccato. Alle 14,30 Atletico Lodigiani-Palmese, Cassino Calcio-Olbia, Flaminia Calcio Civita Castellana-Anzio, Ischia Calcio-Trastevere, Monastir-Scafatese, Sassari Calcio Latte Dolce-Albalonga e Valmontone-Nocerina. Interessante anche il duello al vertice a distanza con Trastevere e Scafatese che condividono il primato con ben cinque punti di vantaggio sull’Albalonga.