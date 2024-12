Severo esame esterno per la Flaminia Calcio che oggi alle ore 15 è di scena al “Malservisi” di Gavorrano per la gara della quinta giornata nel girone E della Serie D. Contro il Follonica Gavorrano mister Nofri probabilmente si gioca il suo futuro e tutti i rossoblu sono sotto esame dopo il difficile avvio di stagione che ha portato Benedetti e compagni ad occupare il pc’enultimo posto della classifica con soli due punti, pur avendo giocato ben tre gare in casa e la difficile sfida in trasferta contro l’attuale capolista Siena che condivide il primo posto in classifica al Livorno. È quindi una sorta di gara da “dentro o fuori” per una Flaminia chiamata a dare risposte ad una dirigenza che ha invetito molto e che si auspicava un ben altro inizio di stagione. Il Follonica Gavorrano è ancora imbattuto anche se non ha una marcia speditissima visto che ha sin qui collezionato tre pareggi e una sola vittoria. Nel ruolino dei toscani c’è stato il pareggio per 2-2 in casa contro il Livorno, lo 0-0 in trasferta con la Terranuova Traiana, la netta vittoria interna per 3-0 contro la Sangiovannese con le reti di D’Este, doppietta e Morgantini e lo scialbo pareggio esterno di domenica con il Figline Valdarno con una prestazione non eccelsa pur riconoscendo i meriti degli avversari. Flaminia alla prese con la squalifica di Falli e l’infortunio di Paramatti. Dirige la gara Vittorio Palma di Napoli, assistito da Mario Scala e Alfonso Rocco di Castellamare di Stabia. Il programma completo della quinta di andata in programma oggi alle 15 prevede queste sfide: Aquila Montevarchi-Poggibonsi, Fezzanese-Figline Valdarno, Follonica Gavorrano-Flaminia Calcio, Ghiviborgo-Orvietana, Grosseto-Sangiovannese, Ostia Mare-Terranuova, San Donato Tavarnelle-Livorno, Siena-Serravezza Pozzi e Sporting Club Trestina-Fulgens Foligno.

