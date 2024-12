VITERBO – Riapertura con “sconfitta gialloblu” allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Non è andato bene l’esordio casalingo dei gialloblu che sono stati sconfitti in casa per 1-0 dal Pomezia nel match deciso dalla rete di Massella al 21’ del primo tempo. Rammarico gialloblù per aver iniziato a giocare nella ripresa dopo una prima frazione impalpabile e per un possibile rigore non accordato dal direttore di gara al tramonto della sfida. Buon pubblico per il ritorno al Rocchi con contestazione della Curva nei confronti del’ Amministrazione Comunale ed in primis contro la sindaca Frontini e l’assessore Aronne per le questioni inerenti l’assegnazione della struttura. Tornando al calcio giocato mister Puccica ha espresso alla società del neo proprietario Salaris la necessità impellente di tornare sul mercato per andare ad ingaggiare un attaccante che possa risolvere i problemi offensivi apparsi evidenti. Da oggi i gialloblù tornano ad allenarsi per preparare la più abbordabile gara esterna di domenica prossima a Ladispoli. Prestazione superba invece quella della Sorianese di mister Del Canuto che contro ogni pronostico è andata a vincere per 1-0 sul campo della quotata formazione del Tivoli con la rete di Leonardi ed è stato il primo success stagionale di una squadra che sta dimostrando di crescere di partita in partita. Felice il tecnico dei cimini che elogiato tutto il gruppo. Domenica prossima verifica importante in casa contro il Certosa. In classifica dopo due turni e al netto dei recuperi della prima giornata tra Viterbo Fc-Romulea e Tivoli-Pomezia con 7 punti guidano la graduatoria Valmontone e Civitavecchia. A 5 la W3 Maccarese ed il Fiumicino, ancora imbattuto. Sorianese a 4 con Pomezia (una gara in meno), Certosa, Boreale e Luiss.