VITERBO – Alla 23esima giornata del campionato di serie D girone G sfata il tabu trasferta la Flaminia che passa ad Ardea con un eloquente 3-0 mentre si registra un’altra imprevista frenata del Fc Viterbo in Eccellenza con il team di Castagnari che non va oltre uno scialbo 0-0 contro la “fragile” Audace 1919, terz’ultima della classe.

Qui Flaminia – Finalmnete il team di mister Nofri riesce a vincere lontano dal Madami ed è la prima volta che accade in questa stagione in coincidenza della sesta vittoria in totale. I rossoblu hanno fatto loro il confronto con una ripresa in cui la superiorità tecnica è apparsa evidente e sfruttando al meglio le amesie dei locali al loro quarto ko consecutivo hanno colpito al 3’ della ripresa con Penchini su azione di calcio d’angolo, poi con un bel diagonale di Lorusso al 32’ e Sirbu dalla lunga distanza con i locali tutti protesi in avanti hanno confezionato il tris. Soltanto lavoro di ordinaria amministrazione per la retroguardia civitonico con Chicarella mai severamente impegnato. Unico sussulto una traversa nella prima frazione con una conclusione da fuori area. Flaminia che respira, si porta a 29 punti in nona posizione e può aspirare ad un finale di stagione senza grossi patemi. In vetta conferma la sua forza la Cavese che di misura batte il Gladiator e questo sembra essere il suo anno giusto per la risalita in serie C.

Qui Fc Viterbo – Amarezza in casa Fc Viterbo pr quello che poteva essere e non è stato. Lo 0-0 di Roma contro l’Audace 1919 che fa la coppia con il pari esterno contro la Romulea della precedente trasferta non permette di accorciare su chi precede in un turno dove gli scontri diretti al vertice sembravano giocare a favore dei gialloblu. Altra occasione persa e facendo un confronto tra l’undicesima giornata dopo l’esonero di Nardecchia la situazione era la seguente: Il 5 novembre dopo 11 turni: Campus Eur 22, Pomezia 21, Montespaccato, W3 Maccarese e Rieti 19; Romulea, Aurelia Antica Aurelio e Fc Viterbo 18. Così invece al 19 febbraio dopo la 25esima giornata quando restano solo 9 turni da giocare: Maccarese 54; Montespaccato 52; Pomezia e Rieti 51; Campus Eur 46; Fc Viterbo 45. La sterilità offensiva palesata domenica scorsa contro la seconda peggiore difesa del campionato e il secondo peggiore attacco ha lasciato alquanto perplessi. “Nel percorso fatto i punti di Romulea e questa odierna sono punti persi. Contro l’Audace è stata una partita “stregata”, senza nulla togliere di merito all’avversario: dovevamo vincere, non l’abbiamo fatto e facciamo mea culpa”. Domenica a Vignanello arriva il Montespaccato e serve solo vincere per sperare ancora quanto meno al secondo posto.

Al. Giu. Vir.