Nel quadro delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, caduta martedì 25 novembre, il Fiumicino Women ha preso parte ad un evento speciale organizzato presso il campo del Tor Lupara. Approfittando della sosta del campionato Aics, la squadra rossoblu è scesa in campo per un triangolare che ha visto protagoniste la formazione femminile locale e un gruppo maschile della società ospitante. L’iniziativa, oltre a rappresentare un momento di condivisione sportiva, ha voluto ribadire con forza valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la non violenza. Principi che il Fiumicino Women promuove quotidianamente, attraverso il proprio impegno nel calcio femminile. La presenza di realtà diverse, unite dal desiderio di lanciare un messaggio sociale forte, ha reso la manifestazione un’occasione significativa per sensibilizzare atlete, atleti e pubblico. Al termine degli incontri il Tor Lupara ha organizzato una piccola cerimonia di premiazione dedicata al Fiumicino, che ha ricevuto una medaglia come riconoscimento per la partecipazione e il contributo alla riuscita dell’evento. Più di un semplice ricordo, un simbolo che resterà impresso nel loro percorso, soprattutto umano. Il Fiumicino Women continua così a farsi promotore di iniziative che vanno oltre il risultato sul campo, ribadendo l’importanza di uno sport che educa, unisce e sostiene battaglie fondamentali per la società.

