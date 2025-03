Un altro fine settimana amaro per il Fiumicino. Il calcio dilettantistico, all'interno del territorio aeroportuale, da qualche settimana a questa parte sta faticando a livello di risultati. Nel medesimo gruppo di Eccellenza dove milita la W3 Maccarese, sono presenti anche i rossoblu. Se pur le due compagini ricoprano due posizioni di classifica ben diverse, con i bianconeri terzi e i ragazzi di mister Lodi sempre più ultimi, quel che le sta accomunando è la difficoltà nel conquistare punti. A dimostrazione di ciò, è il recente 25esimo turno di campionato, cui ha visto il Fiumicino - in quel dello Stadio Pietro Desideri - ospitare il Civitavecchia. Gli ospiti, nonostante la forza di un ottimo momento di forma, soffrono più del previsto ma portano ugualmente a casa la vittoria con il risultato di 0-1. Dopo una prima frazione di gioco combattuta da ambo le sponde, avente poche occasioni da rete, un Fiumicino arcigno viene piegato da un capolavoro messo a segno al 54' da Di Vico. Finale di gara spigoloso e spezzettato che vede i padroni di casa reclamare un rigore e provare ad impensierire il portiere avversario, senza trovare la soluzione vincente. Fiumicinesi che di fatto escono a testa, dopo aver disputato una buona prova solida e nel complesso orgogliosa, non sufficiente però a fermare la seconda della classe. La retrocessione in Promozione è vicina ma la speranza, distante sei punti, è l'ultima a morire e passerà anche per il prossimo turno con i rossoblu impegnati sul campo della Luiss.

