Il Fiumicino apre il 2026 con tre punti pesantissimi, conquistati al termine di una gara combattuta e decisa ancora una volta nei minuti di recupero. Allo stadio Pietro Desideri, nella 19esima giornata del girone A di Promozione, i rossoblù superano l’Atletico Monterano per 2-1 grazie al gol decisivo di Ferrandu, autentico uomo delle sentenze. Nonostante le numerose assenze, la squadra allenata da mister Albano approccia la partita con personalità contro un avversario ostico. L’avvio è di marca locale e il Fiumicino mette subito la freccia: è Alesi a sbloccare il risultato, premiando una partenza intensa e ben organizzata. Poco dopo arriva anche il raddoppio con Cococcia, ma la rete viene annullata, cambiando l’inerzia dell’incontro. Gli ospiti ne approfittano e trovano quasi immediatamente il pareggio con una rapida azione di contropiede. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la gara sembra scivolare verso un finale bloccato, ma le emozioni sono solo rimandate. Gli aeroportuali rischiano, gli ospiti a loro volta ci provano ma i rispettivi tentativi si infrangono sul palo. Nel recupero, arriva l’azione che decide il match: Ferrandu vede il suo primo tiro respinto dalla difesa, Frasca colpisce una clamorosa traversa con una parabola velenosa e, sull’azione che prosegue, il contro-cross trova ancora Ferrandu, che con un preciso piattone supera il portiere avversario facendo esplodere il Desideri. Con questo successo il Fiumicino si piazza al nono posto in classifica, confermando solidità e carattere. Una vittoria che vale più di tre punti, per il morale e per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Mentre, l’Atletico Monterano resta al penultimo posto, dopo una prestazione generosa ma punita negli istanti conclusivi.

