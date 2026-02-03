Fiumicino rialza la testa e lo fa con autorità. Nella 21esima giornata del girone A di Promozione, i rossoblu superano 3-1 la DuePigrecoRoma al termine di una gara decisa da un avvio di secondo tempo semplicemente devastante.

La partita si apre in salita per i padroni di casa: sono infatti gli ospiti a trovare il vantaggio nel primo tempo con Giannone, gelando il pubblico e chiudendo avanti una prima frazione in cui il Fiumicino prova a reagire senza però riuscire a trovare il guizzo giusto. La musica cambia completamente dopo l’intervallo. Bastano cinque minuti ai ragazzi di mister Albano per ribaltare tutto. Al 47' della ripresa arriva il pareggio: schema su punizione, prima risposta di Imbastaro e poi tap-in vincente di Munaretto, il più lesto sulla ribattuta. È la scintilla che accende i rossoblù.

Al 50’ è già sorpasso: Maduka finalizza di testa un cross telecomandato dalla sinistra di Di Loreto, imprendibile sulla corsia. Neanche il tempo di riorganizzarsi e al 52' arriva il colpo del ko: ancora Di Loreto inventa, Ferrandu finalizza e fa 3-1, chiudendo di fatto il match. La DuePigrecoRoma cerca di riaprire la gara con orgoglio, ma la difesa del Fiumicino regge senza concedere il gol della speranza. Un secondo tempo spietato, da squadra affamata, che non lascia scampo agli avversari. Tre punti pesanti che permettono agli aeroportuali di mettersi alle spalle lo stop di Santa Marinella e di guardare con fiducia alla prossima, impegnativa trasferta sul campo della capolista Borgo Palidoro.

