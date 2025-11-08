Domenica mattina di grandi emozioni al “Pietro Desideri”, dove il Fiumicino si prepara ad affrontare l’Academy Ladispoli nell’ottava giornata del campionato di Promozione girone A. Fischio d’inizio domani alle ore 11 per un match che segna il debutto casalingo del nuovo allenatore, mister Paolo Albano, chiamato a dare nuova linfa e carattere alla formazione rossoblu. Dopo il passo falso di Tolfa (3-0), gli aeroportuali sono decisi a rialzare la testa davanti al proprio pubblico. L’arrivo di Albano ha portato entusiasmo e determinazione in un gruppo che vuole ritrovare risultati e continuità, soprattutto tra le mura amiche. Il tecnico romano, noto per la sua concretezza e attenzione all’organizzazione di squadra, punta a restituire compattezza e fiducia a uno spogliatoio che ha tutte le carte in regola per risalire la classifica. Dall’altra parte ci sarà un Ladispoli altrettanto desiderosa di riscatto, reduce dalla sconfitta interna contro il Borgo Palidoro (1-2). Due compagini dunque accomunate dalla necessità di reagire, pronte a dar vita a una sfida intensa e combattuta. L’ambiente rossoblù si prepara a far sentire il proprio calore al nuovo tecnico: la società e i tifosi hanno chiamato a raccolta tutto il movimento, dalle giovanili all’agonistica, per sostenere i colori del Fiumicino in una mattinata che si preannuncia speciale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA