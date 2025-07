Dopo l’amara retrocessione in Promozione, il Fiumicino volta pagina e getta le basi per una nuova stagione da protagonista.

L'ultimo tassello del nuovo corso 2025-2026, non per importanza ma in ordine cronologico, arriva dal mercato: è ufficiale l’ingaggio di Luca Giacinti, centrocampista classe 1990, con un solido passato nei campionati dilettantistici laziali.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Giacinti porta in dote un bagaglio importante di esperienza e personalità. In carriera ha vestito le maglie di club storici, presenti sul territorio, come Football Club Torvajanica, Pescatori Ostia, Ostiantica e Atletico Ardea, distinguendosi per duttilità tattica, spirito di sacrificio e qualità nella gestione del gioco.

UN PROFILO IDEALE PER IL PROGETTO ROSSOBLU

La società aeroportuale, scottata dal recente campionato, ha scelto di ripartire da mister Zappavigna. E non solo, attraverso anche il contributo di profili solidi e motivati, capaci di garantire equilibrio e continuità.

Giacinti è uno di questi, in grado di incarnare perfettamente la filosofia del centrocampista esperto, abile sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione.

Considerato pedina fondamentale, tra le sue caratteristiche spicca l'abilità nel dare ordine alla manovra, guidando al contempo i rispettivi compagni nei momenti chiave della stagione.

FIUMICINO, OBIETTIVO RISCATTO

Con l’inizio della preparazione alle porte, a Fiumicino si respira aria di rilancio. La retrocessione ha lasciato ferite, ma anche voglia di riscatto. Lo Stadio Pietro Desideri tornerà ad accendersi per sostenere una squadra che punta a tornare subito competitiva. L’obiettivo è chiaro: tornare in Eccellenza, ma farlo con programmazione e spirito di gruppo.

