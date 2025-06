Weekend con il botto per la Sorianese che ha annunciato il nuovo tecnico della prossima stagione al posto di Stefano Del Canuto.

IL COMUNICATO DEL CLUB CIMINO. “L’ Asd Sorianese è lieta di annunciare che per la stagione sportiva 2025/2026 la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Christian Chirieletti. Professionista preparato e uomo di campo, Chirieletti prende le redini della Sorianese dopo quattro anni trascorsi nello staff tecnico dell’Ottavia come allenatore in seconda, con cui ha contribuito in modo determinante alla crescita della squadra e al raggiungimento di traguardi importanti. Nella stagione 2023/2024 festeggia la conquista della Coppa Italia di Promozione, risultato che vale all’Ottavia il ripescaggio in Eccellenza. Nel campionato successivo, prende parte al percorso che porta alla salvezza dell’Ottavia nel playout proprio contro la Sorianese, garantendo la permanenza nel massimo campionato regionale. Ex calciatore con una lunga militanza in Serie C, Chirieletti porta in dote un bagaglio di esperienza costruito sui campi professionistici, unito a un approccio tecnico basato su organizzazione, intensità e valorizzazione del collettivo”.

LE PRIME PAROLE DEL NUOVO TECNICO ROSSOBLU. «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la maglia della Sorianese e con una società che ha voglia di fare bene. Mi auguro di vedere tante persone al campo, perché il sostegno dei tifosi sarà fondamentale lungo il nostro percorso. Lavoreremo con serietà, intensità e attenzione, cercando di portare in campo idee chiare e criteri giusti. Trovo un gruppo già ben amalgamato e valido, e insieme a Moronti ci impegneremo a completare la rosa nel modo migliore per affrontare al meglio il campionato e ottenere buoni risultati».

Con il suo arrivo si apre un nuovo ciclo per la Sorianese, animato dalla volontà di costruire una squadra competitiva e coerente con l’identità del club.

LO STAFF TECNICO. Contestualmente, la società conferma nel ruolo di allenatore in seconda Mauro Chiurazzi e rinnova la fiducia a Rodolfo Moronti nel ruolo di direttore sportivo. A completare lo staff tecnico entrano Alessandro Santoro, in qualità di preparatore atletico e Valerio Campana che affiancherà il gruppo come collaboratore atletico e tecnico. È confermato anche Simone Vecchiarino nel ruolo di fisioterapista. A Christian Chirieletti e a tutto lo staff va il più caloroso benvenuto da parte del club rossoblu e l’augurio di buon lavoro.

Sorianese che sta anche preparando gli incartamenti necessari per la richiesta di ripescaggio al prossimo campionato di Eccellenza dopo la retrocessione decretata dal campo con il playout perso proprio contro l’Otttavia.

