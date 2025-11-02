Conquista un pareggio il Cerveteri a Tarquinia, anche se ai punti avrebbe meritato di più. Cervi sul campo tirrenico senza tre titolari, con Ciaccia Dato e Bracglia out per infortuni.

Finisce 2- 2, dopo un primo tempo con i locali in vantaggio con Lamberti e i verdazzurri a comandare le operazioni di gioco, vicini al pari con Patrascu e Piano, che arriva tardi davanti al portiere.

Nella ripresa, invece, i Cervi alzano il baricentro, lasciano il Tarquinia nella propria difesa. C' è una traversa di Tancredi, poi ancora Ferruzzi che va vicino al pareggio.

A dieci minuti dalla fine, la gara è ricca di emozioni e di gol. Fallo in area su Falco, dal dischetto Patrascu non perdona.

Tre minuti dopo, all' 83 esimo, incornata di Ardeli che fa esultare di gioia il settore in cui erano presenti 50 tifosi verdazzurri. La gara non è finita, perché il Tarquinia trova il pareggio quasi allo scadere, grazie a un punizione fuori dalla linea dell'area di rigore con Marcomeni. Tanti rimpianti in casa verdazzura, che conquista 10 punti in 4 gare.

