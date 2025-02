La prima parte dei campionati dilettantistici è ormai alle spalle, così come la sessione invernale di calciomercato. Se la finestra delle liste di svincolo e dei trasferimenti si sono già concluse, precisamente tra l’11 e il 18 dicembre 2024, sono però ancora aperti sia i tesseramenti dei calciatori “giovani dilettanti” che quelli dei “non professionisti”. Entrambi, rispettivamente fino al 31 marzo e al 13 maggio prossimo. Non dimenticando che se qualsiasi calciatore ha risolto il proprio contratto può di nuovo tesserarsi entro il 31 gennaio 2025, purché non ne superi tre nella stagione sportiva attuale.

QUI W3 MACCARESE. In casa W3 Maccarese, non si parla d'altro che di sogno Serie D. Eclassifica alla mano, ad oggi, è un obiettivo concreto. Una prima posizione ricoperta che fa ben sperare, nonostante ci sia il Valmontone secondo soltanto ad una lunghezza di distanza. E proprio in ragione di ciò che la società bianconera ha deciso di lavorare in questa sessione invernale di calciomercato, operando sia in entrata che in uscita per far sì che questo raggiungimento possa realizzarsi alla fine del girone A di Eccellenza. Tra i calciatori acquistati vediamo il portiere Gabriele Oliva, prelevato dagli svincolati; l'attaccante Hassen Rekik dalla Sorianese e il centrocampista Jacopo Calveri dal Campus Eur 1960. Mentre, tra quelli ceduti vi sono i centravanti Rodolfo Cafarelli e Mattia Russo, i difensori Cristiano Dei Giudici e Niccolò Guiducci e l'estremo difensore Andrea Trovato.

QUI FIUMICINO. Riguardo il Fiumicino, seppur la categoria e il girone siano gli stessi della W3 Maccarese, la situazione tra le fila rossoblu è ampiamente diversa. Ultimo posto e rischio retrocessione in Promozione, nella speranza però di centrare da qui al termine del campionato almeno una posizione playout. In entrata, dal mercato svincolati sono giunti ben quattro innesti: i difensori Damiano Bizzocchi e Albert Murdolo e il portiere Daniele Pietrucci. Se dal Morandi è arrivato il centravanti Roberto Formisano, Francesco Cococcia è invece salito dall’Under 19 Elite. A livello di cessioni, tre svincoli: Alessio Sargolini, Antonio Clementucci e Simone Maccari.

QUI FREGENE MACCARESE (PROMOZIONE). La compagine del Fregene Maccarese allenata da mister Natalini, militante in Promozione, sta svolgendo fino ad ora una grandissima annata. Attualmente nel girone C ricopre il secondo posto e la volontà di salire in Eccellenza è tanta. Per quanto riguarda il calciomercato la società ha acquistato dagli svincolati il centrocampista Valerio Paccosi, mentre in uscita sono stati ceduti il difensore Daniele Varani al Campus Eur 1960 e l'attaccante Gianluca Toscano al Borgo Palidoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA