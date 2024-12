Ancora progressi nel lancio del martello per il giovanissimo atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Riccardo Cianchelli che domenica nel corso della gara dei campionati regionali marchigiani, che si sono svolti nell'impianto del Campo Scuola di Atletica Leggera “Italico Conti” di Ancona, organizzati dalla società locale Sef Stamura, ha vinto la gara riservata alla categoria Cadetti con il nuovo record personale di 44,53. La misura consente all'atleta di collocarsi al 7° posto della graduatoria provvisoria nazionale della specialità e al 1° posto tra gli atleti laziali con ancora buoni margini di miglioramento atletico e tecnico. Poche purtroppo le gare di martello in programma in questo periodo estivo e tutte fuori dal Lazio e l'atleta è stato costretto alla ricerca di una gara nelle regioni del Centro Italia e fortunatamente ne era prevista una ad Ancona. Complimenti all'atleta per la positiva trasferta ed un incoraggiamento per i prossimi appuntamenti agonistici a cui è atteso in futuro.

