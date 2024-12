Undicesima vittoria stagionale per la Flaminia che supera per 2-1 il Cassino nella gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie D confermando il suo trend ottimale in questo girone di ritorno che lascia spazio a non poco rammarico visto da contrasto l’andamento negativo dell’andata. Match winner di giornata l’attaccante Lorusso che tornato dopo la squalifica per i turni di sospensione avuti dopo la corbelleria commessa contro la Cavese si è fatto perdonare con una prestazione sontuosa e in dieci minuti tra l’11’ e il 21’ del primo tempo ha portato i suoi sul 2-0 con una pregevole doppietta. Solo a quel punto il Cassino è apparso svegliarsi dal torpore ed ha cercato una reazione che dopo una serie di conclusioni infruttuose si è intensificata nella ripresa quando D’Angelo di testa ha beffato la retroguardia rossoblu. Ancora ospiti in avanti in cerca del 2-2 e prima del triplice fischio finale c’è voluto un grande intervento di Chicarella per evitare il pareggio degli ospiti. Alla fine giusta euforia in casa Flaminia per questi altri tre punti che collocano la compagine di mister Nofri al sesto posto in classifica, eguagliando la stessa posizione della passata stagione dove però vennero sfiorati i playoff che quest’anno sono invece irraggiungibili visto i sette punti di ritardo dallo stesso Cassino a due soli turni dal termine di un campionato stravinto dalla Cavese che nell’anticipo di sabato sera ha festeggiato alla grande con i suoi tifosi nel 4-2 casalingo contro il Cynthialbalonga. Posizioni playoff ormai consolidate che vedono l’Ischia al secondo posto con 57 punti davanti a Nocerina con 56, Romana Fc a 55 e per l’appunto Cassino a 54. Ora gli ultimi due impegni con i rossoblu che nel prossimo impegno gioheranno in Sardegna contro il team dell’Atletico Uri e poi nell’ultima giornata riceveranno l’altra formazione sarda del Dolce Sassari con entrambe le prossime rivali che sono in cerca dei punti per evitare i playout.

