Si sono svolti nei giorni scorsi gli esami di cintura di fine anno per diverse decine di candidati delle società Meiji Kan Civitavecchia, Hayashi-Ha di San Gordiano e Kembukan di Santa Marinella. Come è oramai noto a tutti, il passaggio di grado nel mondo del karate e di tutte le arti marziali, è un evento molto sentito che non ha riscontri nelle altre discipline sportive; acquisire una cintura di colore più scuro è la prova evidente delle qualità acquisite dai giovani samurai. I primi candidati ad effettuare gli esami sono stati, il giorno 11 dicembre, i bambini del primo e secondo corso della palestra Meiji Kan di via Terme di Traiano esaminati dal maestro Stefano Pucci; il giorno 12 dicembre hanno effettuato le loro prove i ragazzi della società Hayashi-Ha di San Gordiano della maestra Virginia Pucci ed il giorno 14 è stata la volta dei bambini della Kembukan di Santa Marinella della maestra Jessica Strazzullo. Infine sono stati esaminati, il giorno 18 dicembre, i ragazzi e gli adulti della Meiji Kan. Naturalmente sono stati tutti promossi, con la felicità dei ragazzi esaminati e dei genitori, a volte più emozionati dei figli.

