Il Cerveteri è atteso da uno scontro di quelli proibitivi, domenica sul campo dell'Atletico Cimina, seconda forza del campionato. In casa verde azzurra si respira aria positiva, con il successo di domenica continua l'imbattibilità che dura da quasi tre mesi. Dopo le prime tre sconfitte di fila , infatti, sono arrivati vittorie e pareggi, da consentire ai cervi di salire al quarto posto in classifica.

«Sono abbastanza contento del percorso, un po' meno di domenica scorsa, quando abbiamo vinto soffrendo, calando d'intensità e rischiando di gettare una vittoria che avevamo in mano. Spero che domenica la squadra cambi atteggiamento, non dobbiamo cullarci sugli allori, gli avversari devono essere tutti nello stesso piano - afferma mister Ferretti - riguardo a domenica prossima, abbiamo una gara delicata, al cospetto di una squadra che ha una rosa qualificata, un allenatore preparatissimo, e quindi ci servirà testa e concentrazione per conquistare un bel risultato. Non abbiamo chissà quali obiettivi, se non salvarci evitando la coda dei play out. Visto che ora ci troviamo in alto alla classifica sarebbe bello rimanerci. Dico solo - conclude Ferretti - che ciò è possibile se offriremo intensità e concentrazione . Per domenica ce la giocheremo a viso aperto».

La squadra del capitano Simone Piano ( in foto), potrebbe riavere in campo il centrocampista Bracaglia fuori da oltre un mese. Saranno disponibili Falco e Ferruzzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA