Ancora un podio per Ludovica Legittimo. La karateka civitavecchiese si può fregiare del bronzo in occasione degli Italiani Assoluti Fijlkam al PalaPellicone di Ostia. Questa era la gara più importante di tutto il programma dell’anno, alla quale partecipano tutti gli atleti dai 18 ai 36 anni tra cui tutta la Nazionale A, con elementi professionisti dei gruppi militari. Quest’anno, per la prima volta, anche la portacolori dello Shirai San Valentino si è presentata a questo appuntamento e si è fatta subito conoscere conquistando un bronzo. Dopo aver cominciato bene, il percorso si è fatto in salita con la sconfitta nel secondo turno per 6-4 contro un’atleta 24enne in forza alle Fiamme Azzurre. Legittimo non si è persa d’animo dopo una sconfitta con tanto rammarico, ed ha fatto suo il mini torneo per ottenere il bronzo, vincendo i due incontri previsti per 8-3 e 8-0. Così la ragazza civitavecchiese è salita sul podio, affiancata da due atlete professioniste, in forza alle Fiamme Oro e alle Fiamme Azzurre, a cui Legittimo ha già cominciato a prendere le misure. Intanto nei giorni scorsi il presidente della Fijlkam, Giuseppe Morsiani, ha inviato una lettera a Legittimo, dove le fa i complimenti per lo splendido argento ottenuto a Bielsko, in occasione dei recenti Europei giovanili in Polonia.

