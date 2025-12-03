Al Torino Film Festival è stato presentato in anteprima fuori concorso il docufilm “Juventus-Il decennio d’oro”, prodotto da Lux Vide e nato da un’idea dell’imprenditore Ferdinando Guglielmotti. L’opera, diretta da Angelo Bozzolini, ripercorre gli anni irripetibili tra il 1975 e il 1985, quando la Juventus conquistò tutto: scudetti, Coppa Italia, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe, Supercoppa e, infine, la Coppa dei Campioni, completando il palmarès con l’Intercontinentale.

Intervistato da Massimiliano Grasso, Guglielmotti ha spiegato la genesi del progetto: «Volevo raccontare non solo le vittorie, ma il contesto culturale e umano di una squadra che ha segnato un’epoca. Quei campioni hanno incarnato valori che vanno oltre il calcio».

La critica è stata unanime nel promuovere il lavoro di Bozzolini, capace di intrecciare immagini d’archivio e testimonianze in un racconto emozionante e rigoroso. Il docufilm, che uscirà prossimamente sulle principali piattaforme, si candida a diventare un riferimento per gli appassionati di sport e di storia del calcio italiano.

