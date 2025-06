Notizia speciale per il settore giovanile femminile dell’Atletico Civitavecchia. Helena Saba e Giorgia Venditti, rispettivamente laterale e centrale difensivo, sono state convocate dalla rappresentativa regionale Under 19 per un raduno che si è svolto in questi giorni a Roma, in zona Tiburtina e poi hanno viaggiato in direzione Celano, per disputare un’amichevole contro le pari età dell’Abruzzo. Grande soddisfazione per le due classe 2009, che possono saggiare nuovamente un’esperienza davvero speciale, dopo averlo già fatto negli scorsi mesi.

«L'impegno e la costanza hanno fatto sì che queste due atlete approdassero – affermano dall’Atletico - dopo diversi allenamenti di selezione, a quella che è la prima tappa importante della carriera calcistica di ogni giocatrice. Tutto è stato possibile anche grazie al gruppo squadra che ha coadiuvato in ogni momento della stagione le due compagne. Un gruppo coeso di 14 Atlete che hanno disputato due campionati Regionali nelle categorie Under 15 e Under 17, a dimostrazione che il lavoro di squadra paga sempre. Queste due stelle che cominciano a brillare di luce propria».

Intanto l’Atletico si sta anche preparando per la prossima stagione, con il club della presidentessa Olimpia Santoro pronta a presentare una nuova squadra, che prenderà parte al campionato Under 19 regionale.

