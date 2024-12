Spedizione vincente per Ludovica Legittimo, convocata dalla Nazionale Juniores per prendere parte ai Campionati del Mediterraneo, che quest’anno si sono svolti in Italia, per la precisione ad Olbia. Tra i tanti allori di cui si è fregiata la nazionale azzurra, che ha concluso con un bottino ragguardevole, c’è stato anche il successo della karateka civitavecchiese, vincitrice dell’oro nella categoria 48 kg. La ragazza cresciuta alla Mabuni e che si è formata allo Shirai San Valentino ha messo alle spalle sulla materassina sarda tutte le dirette avversarie, dimostrando, ancora una volta, di essere un’atleta di caratura internazionale, nonostante le avversarie siano sempre più agguerrite.

