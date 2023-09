Federica Belli sarà il capitano della 3epc Pallavolo Civitavecchia per il prossimo campionato di serie C, che aprirà le danze il 7 ottobre.

L’esperta schiacciatrice di seconda linea, che ha fatto parte del gruppo che ha portato i colori rossoblu dalla serie D alla serie B2, ha deciso di tornare in pista dopo qualche anno di assenza dal campo. In una squadra dall’età media davvero bassa, Belli dovrà sostenere le più piccole e favorire la loro crescita, così come farà coach Giovanni Guidozzi.

«I primi giorni sono andati molto bene - dichiara capitan Federica Belli - questa è la mia terza settimana, invece le ragazze con il coach Giovanni Guidozzi si stanno già allenando da più tempo. Ancora fa caldo, quindi tutto si fa sentire. Siamo in preparazione per il campionato, perché partirà a breve, già il 7 ottobre quando giocheremo in casa. Mi sono buttata in questo progetto. Per me comunque è una cosa nuova, avendo un po' di anni di differenza con le altre ragazze, ma devo dire che nonostante questo si nota in campo, vedo comunque un senso di responsabilità di sacrificio e anche senso di squadra da parte di tutte le ragazze più piccole. Quindi devo dire che dobbiamo avere testa bassa e dobbiamo pensare a lavorare. Giocare a beach volley d'estate mi ha sempre portato un po' il pensiero della pallavolo giocata in campo. Quest'anno, in particolar modo, sono cambiate molte cose riguardo la mia vita personale, per cui ho deciso di prendermi una sorta di rivincita per rimettermi un po' in gioco e vedere come poteva funzionare. Comunque sono tornata qui e praticamente è come se fossi tornata a casa. Avevo già conosciuto Guidozzi 10 anni fa, quando mi allenò in una serie D, da cui partì la scalata per la famosa B1 che abbiamo raggiunto. Per cui già lo conosco, è un professionista. Quando c'è da lavorare, testa bassa e si lavora, e quando c'è da scherzare, si crea comunque un clima molto sereno. Guidozzi studia tutte le partite e riesce a darci delle indicazioni molto precise. Quindi io personalmente mi sono sempre trovata molto bene».

