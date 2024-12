VITERBO - Più comunicati che punti hanno caratterizzato le ultime ore della Fc Viterbo. Tanto tuonò che piovve e nella tarda serata di ieri, all’indomani della penosa prova fornita dalla squadra al Rocchi contro la Boreale (0-4) è stato dato il ben servito al tecnico Puccica e al ds Fioravanti. Questo il comunicato flash del club del presidente Salaris: «La Fc Viterbo comunica di aver sollevato dall’incarico il Mister Rosolino Puccica ed il Direttore sportivo Tiziano Fioravanti. La società ringrazia per l’impegno profuso ed augura le migliori fortune».

Morto un papa se ne fa un altro. Anzi se ne fanno altri due e nella mattinata di ieri ecco i nuovi nominati dalla dirigenza della Fc: «La Fc Viterbo comunica l’arrivo di Mister Aldo Gardini alla guida della prima squadra e Mattia di Loreto alla guida dell’area tecnica, con contratto fino al 30-06-2025.La società augura un buon operato e un caloroso benvenuto» .

Nel mezzo, mentre Puccica ha preferito rimanere in silenzio si è pronunciato l’orami ex direttore sportivo Tiziano Fioravanti: «Il mio esonero da direttore sportivo della Favl Cimini Viterbo è una diretta conseguenza di risultati che non sono arrivati. È il calcio e ci sta, ma io sinceramente con la coscienza mi sento a posto: ho costruito insieme a mister Lillo Puccica una squadra in funzione di un budget ridotto, che non potevamo superare dopo che ci era stato detto che Camilli si era ritirato. Con quel budget limitato abbiamo costruito una squadra per un campionato tranquillo da giocare a Vignanello, poi con il trasferimento a Viterbo le aspettative della piazza sono comprensibilmente aumentate. Ma il budget e la squadra sono rimasti sempre gli stessi, quindi abbiamo avuto difficoltà ad accontentare una tifoseria esigente e martoriata nel tempo come quella viterbese. I risultati di oggi vengono da qui, da risorse limitate per comporre in estate una rosa che potesse andare bene per una piazza come Viterbo, risorse che anche a fronte di specifiche richieste non sono state però incrementate. Vorrei ringraziare i precedenti patron della Favl Gianni Patrizi e Francesco Torroni per l’opportunità che in questi anni mi hanno dato entrando a far parte della Fc Viterbo. Un ringraziamento doveroso anche alla nuova proprietà gialloblù, per avermi fatto vivere seppur per breve tempo il sogno dello stadio Enrico Rocchi. Auguro a tutti, ma soprattutto al nuovo mister Aldo Gardini e al nuovo ds Mattia Di Loreto, grandi soddisfazioni e risultati positivi con i colori gialloblù. Un saluto ai tifosi, con l’augurio che possano ritrovare la serenità che meritano».

Da oggi è un nuovo giorno. Al neo tecnico Gardini che lo scorso anno condusse l’Amatrice Rieti all’inutile vittoria del girone A di Eccellenza (poi il club non si è iscritto alla D) il compito di rigenerare una squadra in grandissima difficoltà. Non sono da escludere possibili nuovi arrivi di giocatori (e qualche rescissione) nelle prossime ore.

Al.Giu.Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA