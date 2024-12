VITERBO - Giornate ricche di impegni per la Favl Cimini Viterbo che dopo la bruttissima prestazione fornita martedì nell’amichevole persa per 1-0 sul campo del Tarquinia ieri nel tardo pomeriggio è stata impegnata nel Memorial “Fronti” a Santa Marinella in un triangolare con la partecipazione dell’Astrea (compagine del girone B di Eccellenza) e il team locale del Santa Marinella che milita in Promozione.

La prova deludente di Tarquinia ha madato su tutte le furie il tecnico Puccica che ai suoi giocatori ha subito fatto comprendere che con l’atteggiamento avuto non si va da nessuna parte. Oggi intanto alle 10 presso la Sala Regia del Comune di Viterbo, si terrà la presentazione delle nuove maglie da gara per la stagione sportiva 2024/2025. L’evento di svolgerà alla presenza della Sindaca Chiara Frontini , dell’Assessore allo sport Emanuele Aronne, del patron della FC Viterbo Gianni Patrizi e dell’Amministratore Roberto Valeri. Saranno svelate le tre maglie che accompagneranno la squadra per tutta la stagione, realizzate dal marchio Kappa e distribuite da Team Wear (in via della Meccanica, in località Poggino, Viterbo). E chissà che il momento “pubblico non serva anche per dare la scontata ufficialità della consegna del Rocchi alla Fc Viterbo per la stagione 2024 / 2025.

In queste ore vari sopralluoghi sulla struttura cercando di comprendere se ci sono i termini per poterci giocare l’esordio casalingo in campionato dell’8 settembre contro la Romulea. E questa sera presentazione della squadra che si svolgerà durante la cena dei Facchini di Santa Rosa a Viterbo, piazza San Lorenzo.

Fissato per sabato prossimo 31 agosto alle 17 un nuovo test questa volta dai contenut tecnici e agonistici più elevati visto che la Fc Viterbo disputerà un’amichevole a Bagnoregio contro l’Orvietana, formazione che milita in serie D. Per l’altra portacolori della Tuscia nel campionato di Eccellenza è ufficiale che la Sorianese domenica giocherà alle 11 sul campo dell’ Academy Ladispoli il suo turno preliminare di Coppa Italia. Cimini che si stanno preparando per questo confronto anche in proiezione dell’esordio in campionato fissato per l’8 settembre a Fiumicino. Al.Giu.Vir.

