Calcio a Viterbo e tutto tace per quanto riguarda la questione degli impianti sportivi dello stadio Rocchi e dell’attiguo “Vincenzo Rossi” al Pilastro. Altra presa di posizione da parte dei sostenitori della Fc Viterbo che identificano il club di Eccellenza come la loro “nuova Viterbese” ed ora si rivolgono all’amministrazione comunale con la richiesta di un consiglio straordinario per parlare delle suddette problematiche “Come tifosi e come cittadini, abbiamo raccolto oltre 1.300 firme su Change.org e ne stiamo raccogliendo anche di cartacee per mostrare quale sia la volontà popolare unanime e per chiedere al comune di tornare sui propri passi e di riaprire il dialogo con la Favl Viterbo, unica società che ci rappresenta e in grado di garantire non solo un progetto serio di rinascita del calcio gialloblù, ma anche la giusta solidità economica per provvedere alla gestione e alla manutenzione di entrambe le strutture, “Rocchi” e Rossi. Altrimenti il degrado aumenterà e a pagarne il prezzo saranno sempre i cittadini viterbesi, i quali dovranno farsi carico dei costi sempre maggiori quando il comune, un giorno, deciderà di intervenire. Forse.Pertanto, con la presente, siamo a sollecitare l’attenzione per calendarizzare un consiglio comunale straordinario, aperto alla presenza di cittadini e tifosi, sulle condizioni dello stadio Enrico Rocchi e del campo Vincenzo Rossi. Non riteniamo, infatti, adeguate le argomentazioni via social che non solo non rispettano il ruolo dell’assemblea cittadina, ma che neanche permettono che la questione venga affrontata in maniera seria nel luogo deputato a farlo, vale a dire il consiglio comunale.Certi di un cortese riscontro da parte del comune nel venire incontro alla nostra proposta di una seduta straordinaria di consiglio comunale aperta e dedicata alla situazione dei due impianti sportivi cittadini e alle intenzioni dell’amministrazione Frontini in merito, chiediamo di avere quanto prima una risposta”. Sul fronte tecnico intanto la squadra di mister Castagnari si prepara alla trasferta di domenica prossima (si giocherà alle 11,30) sul campo della pericolante Pescatori Ostia. Fc Viterbo che continua ad essere un porto di mare visto arrivi e partenze e nelle ultime ore ha salutato il club il centrocampista Orlandi mentre sono arrivati Andrea Torsellini, classe 2001, ex Certosa, che va a rinforzare il centrocampo di Mister Castagnari. Andrea ha militato nel campionato di Serie D con le maglie di Montespaccato e Tivoli. Classe 2001, romano, centrocampista centrale e Lorenzo Giorgi, difensore classe 2000, ex Anagni, ha militato in serie D con Ferentino, Vastese e Lupa Roma. Al.Giu.Vir.

