VITERBO - Ha preso il via la preparazione precampionato dei calciatori gialloblù della FC Viterbo. Alle ore 18:00 di lunedì 29 luglio, il campo di Vallerano ha ospitato il primo ritrovo della squadra guidata da Mister Puccica.

«Ogni anno è come il primo giorno di scuola – ha dichiarato Mister Puccica - c'è sempre quella giusta dose di emozione e aspettativa. I ragazzi sono carichi e motivati, pronti a dare il massimo per affrontare la nuova stagione. La preparazione sarà intensa, ma fondamentale per costruire una squadra unita e competitiva. Vogliamo crescere».

Il periodo di preparazione andrà avanti per tutto agosto, mese durante il quale si svolgeranno anche partite amichevoli, a partire da domenica 4 con un’amichevole interna. Si prosegue poi mercoledì 7 agosto con il test con la Flaminia, alle 17:30.

I test continuano giovedì 8 agosto alle 18:00 con la Nuova Florida, sabato 10 agosto con Valle del Peschiera (da confermare), martedì 13 agosto alle 10:00 con il Parioli (a Vallerano), sabato 17 agosto alle 17:00 il triangolare a Massa Martana, domenica 18 agosto alle 18:00 con l’Ortana, mercoledì 21 agosto, alle 18:00 con il Ronciglione United, giovedì 22 agosto alle 18:00 con la JFC Civita Castellana (in casa gialloblù), sabato 24 agosto alle 17:00 con il Cantalice (a Vallerano) e martedì 27 agosto con il Pescia Romana.

In attesa di sapere con chi sarà il primo scontro di Campionato Eccellenza Lazio 2024/2025, fissato per domenica 8 settembre, si sta lavorando alla data della conferenza stampa durante la quale il club presenterà le squadre, il progetto tecnico della stagione sportiva 2024-2025 e le nuove maglie.

