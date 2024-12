Domenica all’ insegna dei pareggi per la maggior parte delle formazioni della Tuscia partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione. Sorride alla grande l’unica vincente che è stata la Nuova Pescia Romana mentre registra il suo primo ko il Pianoscarano.

Eccellenza – Ottimo esordio per la Fc Viterbo che pareggia con cuore e carattere nella temuta trasferta di Valmontone e lo fa dopo aver giocato per settanta minuti in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata dal suo numero uno Benvenuti. Dopo la sostituzione con Grussu locali in vantaggio con Gallo e poi la Fc Viterbo ha avuto il merito di non mollare mai cercando di non perdere la concentrazione e di restare sempre in partita. Cosa che è riuscita alla grande agli uomini di mister Puccica che sul finale della partita sono pervenuti al pareggio con Calvigioni, un pari tutto sommato meritato. Prova del nove quindi superata ed ora il pensiero va al match di Coppa di domani sul campo dell’Aranova e poi all’esordio casalingo al Rocchi di domenica prossima contro il Pomezia. Campionato con molti pareggi e tra questi anche quello della Sorianese che ha impattato tra le mura amiche contro l’Aurelia Antica Aurelio. La formazione di mister Del Canuto non è dispiaciuta palesando però limiti sul fronte offensivo dove ci vuole maggiore cinismo e determinazione.

Promozione – Pollice in su per il Pescia Romana che al suo esordio dopo aver riposato nella prima giornata ha vinto 2-0 sul campo dell’Indomita Pomezia con la compagine di mister Micheli che ha giocato un grande match ed ha vinto con i gol di Ferruzzi e Mariani nella ripresa. Primo punto per Ronciglione e Jfc Civita Castellana che nel primo derby della Tuscia hanno impattato per 0-0 dopo un confronto all’insegna dell’equilibrio. Nella seconda giornata in cui ha riposato il Capranica è ottimo il pareggio esterno del Tarquinia Calcio che ha fermato sullo 0-0 quel Real Morandi vittorioso nel turno inaugurale. Prima sconfitta invece per il Pianoscarano che dopo il blitz sul tereno dell’Atletico Salario Vescovio nel turno di esordio si è fatto soprendere in casa da una più esperta Ostia Antica passata per 2-0 con le reti nella ripresa di Padilla e Priori. Nessun dramma in casa dei rionali e sotto con il lavoro per preparare la gara di domenica prossima che prevede il derby a Fabrica contro la Jfc Civita Castellana. Dopo 180 minuti resistono al comando a punteggio pieno i romani della Duepigreco passati per 1-0 nella gara interna contro la Longarina e proprio l’Ostia Antica che sinora ha fatto vittime due provinciali, il Ronciglione all’esordio ed il Pianoscarano domenica scorsa.

