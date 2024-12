VITERBO - Dopo i test sul campo con l’amichevole di martedì persa a Tarquinia per 1-0 ed il Memorial Fronti a Santa Marinella che ha visto il Fc Viterbo perdere per 1-0 contro l’Astrea e battere per 3-1 i padroni di casa con primo posto nel triangolare grazie alla differenza reti ieri Per la compagine gialloblu è stato il giorno di feste e presentazioni. Si è iniziato al mattino presso la Sala Regia di Palazzo del Priori dove la Fc Viterbo è stata accolta dal sindaco Chiara Frontini e dall’assessore allo sport Emanuele Aronne. Vicino a loro in rappresentanza del club il patron Gianni Patrizi, l’amministratore Roberto Valeri e il dirigente avvocato Tonino Ranucci. Clima da vogliamoci bene con la Frontini ed Aronne che all’unisono hanno sottolineato come la lunga battaglia per arrivare alla riapertura del Rocchi ha visto il traguardo ed entrambi hanno ribadito il concetto che da questa ricostuizone ci deve essere lo slancio per cercare di riportare Viterbo nel calcio che conta. Da parte della società è stata ribadita la volontà di mettercela tutta per cercare sul campo di centrare i migliori risultati possibili e fuori dal campo di creare un progetto che possa durare a lungo e garantire un futuro tranquillo e ricco di soddisfazioni agli sportivi. Sono state poi presentate le nuove maglie che sono quelle gialloblu per le gare casalinghe, bianca per le gare in trasferta e di colore verde per i portieri. Ad indossarle capitan Nesta, Scozzari e il numero uno Benvenuti. La società ha annunciato inoltre che sono di fatto pronti gli abbonamenti per l’imminente stagione in Eccellenza e che la sfida del prossimo 8 settembre contro la Romulea sarà rinviata (recupero il 25 settembre) per far si che la si poss giocare allo stadio Rocchi che non sarebbe stato pronto per la suddetta gara. Quindi l’esordio dei gialloblù in campionato scatta alla seconda giornata del 15 settembre con la trasferta di Valmontone e l prima interna si giocherà il 22 al Rocchi contro il Pomezia. Questi i costi dell’abbonamento: 60 euro in curva, 120 euro in tribuna centrale, mentre la tribuna vip (per simpatia) sarà accessibile per 180 euro. I posti saranno liberi a parte quelli della Tribuna Vip (un’ottantina di tessere previste). Ieri sera c’è stata poi la presentazione della squadra nel contesto delle Cene dei Facchini di Santa Rosa. Da punto di vista sportivo ieri e oggi allenamenti e domani alle 17,30 a Bagnoregio amichevole contro l’Orvietana, formazione di serie D.

