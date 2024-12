Domani alle ore 15 allo “Stefanucci” di Vignanello arriva la capolista W3 Maccarese che guida il girone A dell’Eccellenza con i suoi 69 punti e con una lunghezza sul Montespaccato, due punti sul Rieti e 4 lunghezze sul Pomezia.

Duro ostacolo quindi sulla strada della Favl Cimini Viterbo che con i suoi 50 punti e l’attuale ottavo posto in graduatoria ha ben poco da chiedere ad una stagione diventata anonima e costellata da alti e bassi che non hanno portato da nessuna parte.

A cercare di dare un po’ di verve ad un gruppo reduce dalla debacle di Civitavecchia ci ha pensato nel pre partita mister Castagnari, anche lui finito sul banco degli accusati per questo rendimento scostante dei gialloblu. Queste le dichiarazioni al sito della società cimina. Mister, con quale mentalità scendiamo in campo domenica (domani, ndr) per sfidare la capolista? «Veniamo da un’ottima prestazione in casa, con il Valmontone, ed una scialba contro il Civitavecchia. Ora ci troviamo nelle fasi finali della stagione e ci prepariamo ad affrontare una squadra altamente motivata. Sanno quanto sia cruciale superare la nostra squadra prima dello scontro decisivo in casa contro il Pomezia, dove si deciderà la promozione di categoria. Troviamo un avversario importante, forte, con un giocatore che ha fatto circa 40 gol. Dobbiamo dare il meglio per fare una buona prestazione, al di là del risultato». Considerando il recente andamento della squadra, quale importanza attribuiresti a una vittoria contro una squadra di alto livello come la W3 Maccarese? «Le vittorie vanno dietro alle prestazioni, prima vediamo di farne una importante, come con il Valmontone. Quando assisti a una prestazione di rilievo, i risultati positivi solitamente seguono di conseguenza. L’atteggiamento e l’importanza della prestazione avranno un impatto significativo sul risultato finale». In vista di questa importante sfida, quali sono i punti di forza che ritieni possano fare la differenza per la squadra? «Nel calcio, ribadisco sempre l’importanza dell’atteggiamento in campo, ma ancor più cruciale è la compattezza della squadra. Andiamo ad affrontare un avversario che ha davvero giocatori talentuosi ed esperti. Mantenere la giusta gestione del risultato sarà fondamentale, sono condannati a vincere e la pressione è tutta sulle loro spalle. Se porti avanti una partita con un risultato a tuo favore, più puoi contare su qualcosa di importante alla fine. Per quanto riguarda la squadra, al momento ho a disposizione tutti tranne Collacchi, ancora in fase di recupero dall’infortunio. Per la formazione ho già la mia idea, ma aspetterò la sessione di rifinitura (questa mattina, ndr) per valutare attentamente gli Under».

Questo il quadro completo delle gare della 32esima giornata: domani mattina alle ore 11 Astrea (35)-Campus Eur (50), Aurelia Antica Aurelio (53)-Audace 1919 (23), Luiss (37)-Valmontone (45), Pomezia (65)-Civitavecchia (54), Romulea (40)-Montespaccato (68), Villalba (29)-Academy Ladispoli (25). Alle 11.15 Citizen Academy (11)-Rieti (67). Alle 15 Favl Cimini Viterbo (50)-W3 Maccarese (69) e Pescatori Ostia (15)-Aranova (42).

