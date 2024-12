Tornando alle questioni tecniche e quindi a risultati e classifiche non ha altra soluzione alla conquista dei tre punti la Favl Cimini Viterbo che domani alle ore 14.30 torna allo “Stefanucci” di Vignanello per la sfida casalinga della terzultima di andata contro l’Aranova. Le due formazioni sono divise da due soli punti con i gialloblu di Castagnari in decima posizione a quota 21 e l’Aranova che insegue al tredicesimo posto a 19. Aranova reduce dal pesantissimo ko casalingo di domenica contro il fanalino di coda Pescatori Ostia, un ko che ha provocato ad un terremoto tecnico con l’esonero di mister Di Curzio e l’ingaggio dell’esperto Vigna, tornato sulla panchina rossoblu dopo tre anni. Favl Cimini Viterbo vogliosa di tornare ai tre punti che mancano dal 1° novembre con mister Castagnari che tra l’altro sette giorni fa dopo la buona prova di Maccarese è stato esplicito: «Ora bisogna solo tornare a vincere». Tutti nuovamente sotto esame anche perché il bilancio dello stesso Castagnari tra campionato e Coppa Italia non è a guinnes dei primati visto che nelle cinque gare tra campionato e Coppa in cui ha diretto la squadra ha ottenuto 4 pareggi ed una sconfitta. Formazione che verrà ufficializzata nel pre gara con qualche soluzione nuova da adottare viste le assenze dell’infortunato Spolverini e dello squalificato Nesta. Tra i pali sicura la conferma di Bertollini che offre ben maggiori garanzie rispetto a Maresca e si va verso la nuova presenza in campo del centrocampista classe 2005 Ciucci che sta ricoprendo il non facile ruolo con personalità e bravura. Le sfide della 17esima giornata ci presentano questo programma: oggi alle ore 11 Astrea (20)-Valmontone (23), Aurelia Antica Aurelio (30)-Montespaccato (29), Luiss (20)-Civitavecchia (23), Romulea (24)-Rieti (29), Villalba (13).Campus Eur (19). Alle ore 11.15 Citizen Acadenmy (8)-Academy Ladispoli (9). Alle ore 14.30 Audace 1919 (13)-Pescatori Ostia (7), Favl Cimini Viterbo (21)-Aranova (19) e Pomezia Calcio 1957 (30)-W3 Maccaese (27).

