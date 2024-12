Ancora una domenica senza sorriso per la Favl Cimini Viterbo che rinvia ulteriormente l’appuntamento con la vittoria non andando oltre lo 0-0 nel match casalingo contro l’Aranova di mister Pierluigi Vigna disputato ieri pomeriggio a Vignanello. Supremazia territoriale dei gialloblu ma occasioni con il contagocce. Ad aumentare il rammarico il rigore fallito da Sek nella ripresa con la sua conclusione parata dall’ottimo Zonfrilli. In settimana si attendono novità dal mercato per cercare di dare un senso ad una stagione sin qui del tutto insufficiente e ben al di sotto delle aspettative. La vittoria manca dal 1° novembre e assai magro è il bottino del tecnico Castagnari che nelle 5 partite della sua gestione ha ottenuto 4 punti sui 15 a disposizione.

IL TABELLINO. Favl Cimini Viterbo-Aranova 0-0.

Favl Cimini Viterbo (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, Ovidiu; Ciucci, Tollardo, Paruzza, Seck, Ottaviani; Cissè, Kordic. A disposizione: Marasca, Pompei, Collacchi, Ziroli, Di Renzo, Varriale, Sene Pape, Bucca, Ancillai. Allenatore: Massimo Castagnari.

Aranova: Zonfrilli; Battaiotto, Cupperi, Pucchi, Perocchi, Hrustic, La Ruffa, Teti, Germoni, Borrazzo, Forti. A disposizione: Miriello, Monteforte, Lo Duca, Di Loreto, Delluomo, Ergemlidze, Faina, Martinelli, Roberti. Allenatore: Pierluigi Vigna.

Arbitro: Francesco Saverio Madonna di Civitavecchia. Assistenti: Carlo Rainaldi e Valerio D’Ippolito entrambi di Tivoli.

