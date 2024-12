Tanto tuonò che piovve in casa Favl Cimini Viterbo. La remuntada della W3 Maccarese allo Stefanucci di Vignanello dal 3-0 al 33’ in poco più di 20 minuti non è andata giù alla dirigenza gialloblu che alla fine della partita ha avuto un confronto con il tecnico Castagnari il quale nell’intervista post partita ha subito esordito con un: «Non vi dimenticate che giocavamo con la prima in classifica». Confronto che dopo poche ore ha portato questa mattina alla volontà del tecnico civitavecchiese di dimettersi.

Questa la nota della società divulgata oggi intorno alle ore 14: “La Favl Cimini Viterbo rende noto che Massimo Castagnari ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico ed il suo staff per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a mister Francesco Cerci già tecnico della formazione Under 19 Regionale”.

Francesco Cerci

Il tutto a due turni dalla conclusione di un campionato “anonimo” e avaro di soddisfazioni per la Fc Viterbo. Dopo Nardecchia (esonerato all’11esima giornata, il 5 novembre ed anche allora dopo una rimonta subita dallo 0-3 al 3-3 in quel di Ladispoli) altro allenatore che questa volta si è dimesso. I numeri di Castagnari dicono di una media di 1,47 a partita con 21 match che hanno portato al bilancio di 7 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, con 28 gol fatti e 22 subiti. In casa 5 successi, 5 pareggi e una sconfitta (15 gol segnati e 7 al passivo), fuori casa 2 vittorie, 4 pari e 4 sconfitte con 13 gol segnati a 15 subiti. Numeri che non hanno portato da nessuna parte dopo l’esonero di Nardecchia che marciava ad una media di 1,63 punti a partita.

