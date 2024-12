Diventare un allenatore di calcio è un obiettivo che richiede un percorso impegnativo, caratterizzato da studio approfondito e diversi esami, prove e tirocini. Il corso di formazione Grassroots livello E per allenatori del Settore Giovanile e Scolastico è rivolto a istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio delle società affiliate alla Figc e mira a garantire che gli istruttori siano aggiornati sulle migliori pratiche nel campo dell'allenamento calcistico. Il corso si svolge presso la sede della Scuola Calcio della Favl Cimini Viterbo, a Viterbo, ed è composto da 7 incontri, per un totale di 21 ore e di 2 incontri di tirocinio. Al programma SGS sono stati ammessi a partecipare 42 aspiranti allenatori, 13 dei quali già attivi nella scuola calcio della Favl Cimini Viterbo. L’attività di formazione e informazione svolge un ruolo fondamentale nel Settore Giovanile e Scolastico così come in quello tecnico, contribuendo allo sviluppo di competenze, all'innovazione, alla crescita personale e professionale e alla promozione dell’uguaglianza di opportunità.

«La Scuola Allenatori rappresenta il nucleo fondamentale delle attività del Settore Tecnico Figc - ha sottolineato il professor Gabriele Ventolini, relatore della prima giornata - la nostra missione è fornire un’educazione di qualità che vada oltre la semplice trasmissione di conoscenze. Ci impegniamo nell’organizzazione e gestione dei corsi per la formazione dei tecnici di ogni ordine e grado, facendo affidamento sul nostro corpo docente interno e su consulenti esterni altamente qualificati. Inoltre promuoviamo la continuità dell’azione formativa attraverso iniziative di aggiornamento e perfezionamento professionale, garantendo che i nostri corsisti siano sempre all'avanguardia nel loro settore».

Nel mondo in rapida evoluzione di oggi, è essenziale rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, tecnologie e metodologie. Attraverso l'informazione e la formazione continua, sia nel settore giovanile che in quello tecnico, i futuri allenatori possono rimanere al passo con i cambiamenti e mantenere elevate le proprie competenze, oltre a migliorare le proprie capacità di comunicazione, leadership, problem solving e gestione del tempo, tra le altre.

«È un grande privilegio per noi ospitare il corso allenatori del Settore Giovanile e Scolastico, grazie anche alla Parrocchia dei Santi Valentino ed Ilario - afferma Roberto Valeri, amministratore della Favl Cimini Viterbo - un’opportunità di crescita e sviluppo per coloro che condividono la passione per il calcio e l'educazione. In questo ambiente dedicato alla formazione, con 13 presenze della Favl Cimini Viterbo, ci impegniamo a fornire le competenze e le conoscenze necessarie per guidare e ispirare le generazioni future di giocatori ed a formare allenatori consapevoli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA