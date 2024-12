È iniziato in una maniera davvero inconsueta il consiglio comunale. Poco prima del via ai lavori, il supertifoso del Civitavecchia Calcio Roberto Giacomini ha consegnato un Tapiro d’Oro, in stile Valerio Staffelli (Striscia la Notizia), al sindaco Ernesto Tedesco. Motivo? I ritardi per la conclusione dei lavori di risistemazione dello stadio Fattori per il quale non si conosce ancora quale sarà la data di apertura; un tema molto sentito quello dell'impianto di via Bandiera per il noto super tifoso nerazzurro che ogni domenica al Tamagnini in occasione delle gare del Civitavecchia fa sentire forte la sua amarezza. «Il Comune ci aveva promesso che a primavera 2024 lo stadio avrebbe riaperto - dichiara Roberto Giacomini - ma ancora non se ne vede la strada. Ho deciso quindi di dare vita a questa pacifica protesta, dando un premio al sindaco Tedesco, in modo tale che possa ricordare ogni giorno che il Fattori è un argomento da non tralasciare, per quanto riguarda Civitavecchia, anche per rispettare la memoria e la figura di Giovanni Maria Fattori, che tanto ha dato al calcio civitavecchiese. Vorrei sapere dove sono andati a finire i tre milioni e mezzo di euro che sono stati impiegati per i lavori. E come mai ci si stia mettendo tutto questo tempo. Non ce la facciamo più. Abbiamo bisogno di una casa, anche perché vedo una squadra pienamente in lotta per conquistare la promozione in Serie D».

