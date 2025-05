Emergono notizie importantissime su come sarà The Best of the Best, l’ormai classico appuntamento messo in piedi dall’organizzatore Massimo Brizi e che si svolgerà il 20 e il 21 giugno alla rotonda del parco Martiri delle Foibe. Ad annunciarlo è il maestro dell’Ikta Gym, che ha chiuso l’accordo per l’organizzazione del Mondiale Ikta. Dopo i tentennamenti delle scorse settimane, Alessio Crescentini entrerà nella gabbia per affrontare il temibile messicano Sebastian Hernandez, campione del mondo conosciuto con il soprannome di “el Demoledor”. Il fighter centroamericano ha già informato i suoi fans sui social network, promettendo di tornare al suo Paese con la cintura in mano. «Si avvicina l’evento più importante dell’anno – spiega Massimo Brizi – credo quello di quest’anno sarà quello più bello. In tanti vogliono partecipare. Sono riuscito a chiudere l’accordo con questo grande campione messicano. Alessio ha deciso di affrontare questo combattimento senza borsa, in modo tale che tutti gli sforzi economici possano consentire di organizzare questo evento. Verrà a Civitavecchia anche un’altra messicana, Aneline Ayala, che se la dovrà vedere con Fabiana De Angelis. La preparazione sta continuando al meglio, ancora stiamo facendo dei lavori di fondo, non concentrati ancora sull’avversario. I messicani sono convinti al cento per cento di vincere. Siamo al lavoro per cercare qualche sponsor che ci possa aiutare, ma al momento non ci sono ancora novità. Hernandez è molto bravo, sarà l’atleta più bravo anche abbia mai incontrato Alessio, che sul suo percorso ha avuto tanti avversari competitivi. Il messicano è molto tecnico, dinamico ed ha un grande cuore. È molto bravo con le gambe come Alessio, sto preparando il mio atleta con dei lavori sui contrattacchi e per giocare d’anticipo. Sarà un grande match, sono felice di riportare il titolo Ikta a Civitavecchia dopo tanti anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA