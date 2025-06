La Mtb Santa Marinella continua a pedalare con impegno e a portare risultati in seno al sodalizio presieduto da Stefano Carnesecchi.

Con la maggior parte degli atleti fermi ai box per riposo, l’unico atleta santamarinellese impegnato in gara è stato Fabio Giammarchi che ha preso parte a Fermo al campionato nazionale CSI endurance dedicato alla sei ore che si è sviluppato nel Bike Park della città fermana costeggiando il greto del fiume Tenna.

Giammarchi ha portato a termine la gara col primo posto di categoria master 6 con la conquista del titolo nazionale sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano. “Il percorso era tosto, con tratti su terra battuta che affaticavano molto le braccia. Nel complesso era ben studiato e fatto bene perchè c'erano tratti su asfalto, ciclabile e argine sabbioso, sulla falsariga di quello che ho fatto alla 6 Ore di Orzinuovi” ha affermato il corridore toscano Giammarchi, in forza alla Mtb Santa Marinella dalla stagione 2023.

Per le prossime due settimane Fabio Giammarchi abbandonerà le gare agonistiche per spostarsi in India per un viaggio da lui programmato da fare in bicicletta sulla distanza di 500 chilometri. Partirà da Srinagar (capitale del Kashmir indiano) dove prenderà una mountain bike equipaggiandola con borse e attrezzi portati dietro dall’Italia per arrivare a Leh, capitale della regione del Ladakh. Il viaggio si svolgerà in alta quota, con passi oltre i 4.000-5.000 metri .

Giammarchi non è nuovo a queste imprese solitarie con la sua bicicletta tanto che nel 2024 ha fatto un’esperienza analoga in Armenia e al Circolo Polare Artico dove ha dimostrato la sua straordinaria resistenza e determinazione, superando sfide che pochi altri oserebbero affrontare.

