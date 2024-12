Una prima uscita particolare, con un annuncio, per la Coser. Infatti Fabio De Santis è diventato il nuovo presidente del club gialloblu, dopo la scomparsa di Antonio Parisi. De Santis è stato subito impegnato in una kermesse molto importante, ovvero quella di Roma, dove Paolo Barelli è stato confermato ancora una volta presidente della Fin.

«Siamo molto contenti del fatto che Barelli sia stato riconfermato alla guida della Fin - dichiara il presidente della Coser Fabio De Santis - anche perché sono stato chiamato dallo stesso Barelli e dal direttore tecnico Fabio Conti per scattare una foto, visto l'importante rapporto che abbiamo con l'organo federale. Questo anche perché la Coser è una delle società più rappresentative. Barelli, grazie al quale l'Italia del nuoto ha raggiunto tanti risultati in tutti gli eventi internazionali, ha confermato ancora una volta che la Coser è una delle realtà più importanti che ci sono in giro. Con lui ho anche parlato della questione PalaGalli e Barelli ha dichiarato che sarà al fianco delle società, sperando in una riapertura che avvenga il più presto possibile. Porterò avanti l'operato che ha sempre svolto Antonio Parisi, visto che sono stato per tanti anni un suo stretto collaboratore. Cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile la Coser, cercando di migliorare in tutti i settori, così come ha fatto per tanto tempo Antonio Parisi».

