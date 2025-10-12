La seconda giornata del campionato di Serie C2 girone B ha regalato emozioni contrastanti alle squadre civitavecchiesi. A sorridere è stato l’Evergreen, che all’Arena Cosimi ha festeggiato l’esordio casalingo superando per 5-3 il Ronciglione. I gialloblù di Fabrizio Fattori hanno giocato una gara solida e determinata, trascinati dalle doppiette di Paolini e Mojoli e dalla rete di Mori, resistendo ai tentativi di rimonta dei lacustri biancorossi.

«Partire bene in casa è sempre bello – afferma mister Fabrizio Fattori – anche perché c’era tanta gente a vederci. Ce la siamo complicati da soli, come al solito, il primo tempo poteva finire 4-0, avevamo dominato, subendo solo un tiro. Abbiamo chiuso 1-0, con un tiro libero fallito. Nella ripresa alla prima occasione, gli avversari hanno segnato e lì siamo spariti dalla partita, con 6-7 minuti di nulla e ci hanno fatto 3-1. Lì abbiamo cambiato e siamo tornati a giocare, abbiamo rimontato e poi Simonante ha parato un tiro libero e nel finale l’abbiamo chiusa. Che bello vincere così davanti a tanta gente. Abbiamo ancora tanto per cui lavorare, siamo solo alla seconda giornata. Non molliamo mai, fino alla fine, come si è visto lo scorso anno. Mi piace il carattere del gruppo».

Niente da fare invece per il Santa Severa Futsal, sconfitta 2-0 a Roma dalla Città Eterna. I neroverdi di David Dell’Università hanno tenuto bene per larghi tratti ma sono stati puniti nella ripresa dai capitolini, già vittoriosi all’esordio. Il Santa Severa ha avuto tanto il pallino del gioco, ma subito dopo un'espulsione subita, ha incassato il gol del vantaggio. «Un vero peccato – commenta un amareggiato David Dell’Università - abbiamo avuto il possesso e il pallino del gioco praticamente 50 minuti, purtroppo concludiamo poco e sotto porta sbagliamo tanto. Loro hanno indovinato due contropiedi, su uno ci espellono un giocatore e sull'altro fanno 1-0 e poi a partita praticamente finita raddoppiano su portiere di movimento nostro».

Ko anche per il Quartiere Campo Dell'Oro, battuto 9-6 sul campo del Corchiano. I gialloverdi di Umberto Di Maio, guidati dal capitano Luca Bellumori, hanno pagato qualche leggerezza difensiva di troppo nonostante una buona prestazione offensiva. I padroni di casa gialloneri si sono dimostrati più concreti sotto porta e hanno portato a casa l’intera posta in palio. In rete per i civitavecchiesi tre volte Mondelli, due Dell’Ova e una Pernelli. «Ancora è pieno periodo “no” - sottolinea mister Umberto Di Maio – siamo stati puniti al primo sbaglio ed abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore con Saraceno. Abbiamo preso un gol con una serie di rimpalli, in un campo davvero piccolo. Abbiamo subito un passivo largo, poi siamo rientrati fino al 6-8, e purtroppo abbiamo sbagliato clamorosamente un gol da distanza ravvicinata. Eravamo sotto 8-1, poi c’è stata una grossa reazione, in pochi minuti abbiamo fatto cinque reti. Abbiamo avuto la possibilità di riprenderla, ma nel finale non ci siamo riusciti con il portiere di movimento. Qualunque squadra oggi avrebbe perso 20-1, noi per poco non la pareggiamo. Negli ultimi 10 minuti abbiamo creato una mole di occasioni. Dobbiamo lavorare per cercare di tirarci fuori da questa situazione».

