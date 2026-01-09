L’ultima giornata di andata di serie C2 vede in copertina il derby del Secondiano Cosimi, che vedrà affrontarsi Evergreen e Quartiere Campo dell’Oro, con fischio d’inizio alle 15. Ci arriva meglio la compagine guidata da Fabrizio Fattori, che ha fatto un grande percorso, andando oltre le più rosee aspettative, come dimostra il quinto posto in classifica con 23 punti, a sole due lunghezze dalla zona playoff. Cinque vittorie e un pareggio, secondo miglior rendimento casalingo per Simonante e compagni, che avranno due derby casalinghi consecutivi, perché sabato prossimo ci sarà la visita del Santa Severa.

«Derby importante - afferma il direttore sportivo dell'Evergreen, Giancarlo Miri - incontriamo una squadra che sta bene, forte, che si è rinforzata molto con i nuovi innesti. Due squadre simili, che giocano un calcio a 5 propositivo. I ragazzi naturalmente non vedono l'ora di scendere in campo a casa nostra, faremo la nostra partita senza timore, ma con il rispetto che ci vuole. Speriamo di poterci divertire tutti e che la gente possa assistere ad una bella partita».

Il Qco sta vivendo un buon momento, con la speranza di superare in questo derby i rivali, avanti di soli due punti. La formazione di Umberto Di Maio ha anche un asterisco in tasca, perché deve ancora recuperare la partita di Vignanello. Il mercato dicembrino sta dando i suoi primi frutti, nella classifica delle ultime sette giornate Bellumori e compagni sarebbero secondi, dietro solo il Monterosi, che è la squadra del momento. Defezioni nel reparto offensivo: Vaitovich è squalificato, Lipparelli è infortunato, Moretti è in forte dubbio per influenza.

«Abbiamo vissuto una settimana con degli intoppi – spiega il tecnico del Qco, Umberto Di Maio – ringrazio per il sostegno il mio vice Giampiero Capraro. Affrontiamo questo derby come tutte le partite, con rispetto per loro che giocheranno in casa. Loro hanno un campo piccolo, dove hanno raccolto tanti risultati positivi, sarà una gara difficile per questo aspetto. Faremo di necessità virtù per via delle assenze, abbiamo un’identità di gioco chiara. Ogni ragazzo sa cosa deve fare, peccato per non avere la squadra al completo, può capitare nel corso di una stagione. È un derby, ma i punti in palio sono sempre tre».

Le altre giocheranno alle 16. Ancora uno scontro salvezza per il Santa Severa, che viaggerà in direzione Roma per affrontare il San Giovanni Evangelista, squadra che sembra nelle mire del quintetto di David Dell’Università per quanto visto contro Atletico e Qco. I neroverdi devono assolutamente dimenticare la cocente sconfitta di fine anno contro il Balduina, anche per evitare di finire fuori dal recinto degli otto punti, che potrebbe costare la retrocessione senza neanche passare dai playout.

«È uno scontro diretto e daremo l'anima per strappare i 3 punti – dichiara mister David Dell’Università - ci siamo allenati bene questa settimana e vogliamo metterci alle spalle lo scivolone contro la Balduina».

Difficile gara esterna per l’Atletico, che andrà a fare visita al Corchiano, in un campo molto piccolo e mal digerito da tutte le compagini locali. Il team di Fabrizio Nunzi deve cercare di non distrarsi, perché incombe la gara di Coppa Lazio di martedì contro il Don Bosco Cinecittà, crocevia importante della stagione, ma agli ottavi è ancora presto per gettare tutte le fiches sul torneo infrasettimanale. Grossi problemi di squalifiche per i gialloblù: mister Nunzi e Fiorentino hanno rimediato ben quattro giornate di stop dopo il caldo finale del derby con l’Evergreen. Una giornata in tribuna anche per Leone e Notarnicola, entrambi alla quinta ammonizione.

«Arriviamo abbastanza bene a questo match – dichiara mister Fabrizio Nunzi – in tre gare abbiamo collezionato sei punti, è un buon bottino, a parte lo stop con l’Evergreen. Questo è uno scontro diretto, loro sono temibili perché hanno un campo molto piccolo e infatti hanno fatto 13 punti su 17 in casa. Purtroppo abbiamo ancora questa piaga delle squalifiche, vogliamo andare là per fare risultato, sono fiducioso nonostante le tante assenze».

